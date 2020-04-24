2020-04-24T13:16:18+03:00
Общество

В Дагестане мужчину осудят за убийство, совершенное 16 лет назад

Обвиняемый дважды попал в голову жертвы
Антон ШАПОВАЛОВ
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Следователи из Дагестана закончили расследовать уголовное дело против жителя Каспийска. Его обвиняют в убийстве человека и других сопутствующих преступлениях. Об инциденте рассказывает пресс-служба Следственного комитета по республике.

Как установили в ходе расследования, в марте 2004 года в Каспийске потерпевший и обвиняемый поругались. Когда слова закончились, горожанин вытащил пистолет Макарова, который хранил незаконно, и выстрелил в голову обидчика, как минимум, дважды. 41-летняя жертва умерла на месте происшествия.

На украденной машине мужчина вывез труп за город, где и похоронил.

- В совершении указанных преступлений обвиняемый полностью признал свою вину, при этом стоит отметить, что на момент раскрытия данных преступлений он уже был осужден к 18 годам лишения свободы за совершенные ранее тяжкие и особо тяжкие преступления, - сказано в сообщении.

И снова против обвиняемого открыли уголовное дело по трем статьям.

- 41-летний житель Каспийска обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных части первой статьи 105 УК РФ (убийство), пункта «в» части второй статьи 158 УК РФ (кража) и части первой статьи 222 (незаконный оборот оружия), - заключают в Следственном комитете по Дагестану.

Расследование завершено. Дело передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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