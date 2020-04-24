В Ставрополе горожан попросили не бояться выстрелов

24 Апр 2020 2020-04-24T13:29:55+03:00

Учебные мероприятия будут проходить на территории воинских частей

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В Ставрополе с 12:00 до 14:00 24 апреля пройдут плановые учения с применением холостых патронов. Об этом сегодня сообщил градоначальник.

Андрей Джатдоев попросил ставропольцев не пугаться выстрелов. Учебные мероприятия будут проходить на территории воинских частей.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по Ставрополю 25 апреля снова ударят заморозки. Температура опустится до минус трех градусов. Холода продлятся всю ночью и утро.

ИСТОЧНИК KP.RU