В Ставрополе горожан попросили не бояться выстрелов
Учебные мероприятия будут проходить на территории воинских частей
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В Ставрополе с 12:00 до 14:00 24 апреля пройдут плановые учения с применением холостых патронов. Об этом сегодня сообщил градоначальник.
Андрей Джатдоев попросил ставропольцев не пугаться выстрелов. Учебные мероприятия будут проходить на территории воинских частей.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что по Ставрополю 25 апреля снова ударят заморозки. Температура опустится до минус трех градусов. Холода продлятся всю ночью и утро.
ИСТОЧНИК KP.RU