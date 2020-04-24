Рамзан Кадыров смутился, отвечая на вопрос о первой любви

24 Апр 2020 2020-04-24T14:48:20+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров смутился, отвечая на личный вопрос в прямом эфире Instagram. По словам политика, он не считает «любовью» вспыхивающую между двумя людьми страсть. Любовь — это то чувство, которое проходит проверку временем.

Во время прямого эфира с ответами на вопросы, чеченского лидера попросили рассказать о своём первом глубоком чувстве. Кадыров смутился.

— Первая любовь...по-моему, её не бывает. То, что мы чувствуем в детстве, юношестве и называем любовью — это нечто другое, на самом деле. В тот момент ты не понимаешь, что такое любовь. А про мою любовь все знают. Чем больше времени проводишь рядом, тем больше понимаешь, что сделал единственно верный выбор. Нас сейчас слушают так много людей, мне неудобно говорить на эту тему. Но могу сказать, что я живу с той, кого люблю и уважаю всем сердцем, — ответил Кадыров.

Отметим, что Рамзан Ахматович женат на Медни Кадыровой. Их браку больше 20 лет — свадьба состоялась в 1996 году. Супруга во всём поддерживает мужа, а история любви пары очень красива. Дочь Кадырова Айшат рассказала её часть во время показа своей новой модной коллекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU