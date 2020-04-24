2020-04-24T14:48:20+03:00
Политика

Рамзан Кадыров смутился, отвечая на вопрос о первой любви

Глава Чечни отметил, что не считает увлечение с первого взгляда настоящей любовью
Андрей ФАДЕЕВ
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Рамзан Кадыров рассказал о своей первой любвиРамзан Кадыров рассказал о своей первой любвиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Глава Чечни Рамзан Кадыров смутился, отвечая на личный вопрос в прямом эфире Instagram. По словам политика, он не считает «любовью» вспыхивающую между двумя людьми страсть. Любовь — это то чувство, которое проходит проверку временем.

Во время прямого эфира с ответами на вопросы, чеченского лидера попросили рассказать о своём первом глубоком чувстве. Кадыров смутился.

— Первая любовь...по-моему, её не бывает. То, что мы чувствуем в детстве, юношестве и называем любовью — это нечто другое, на самом деле. В тот момент ты не понимаешь, что такое любовь. А про мою любовь все знают. Чем больше времени проводишь рядом, тем больше понимаешь, что сделал единственно верный выбор. Нас сейчас слушают так много людей, мне неудобно говорить на эту тему. Но могу сказать, что я живу с той, кого люблю и уважаю всем сердцем, — ответил Кадыров.

Отметим, что Рамзан Ахматович женат на Медни Кадыровой. Их браку больше 20 лет — свадьба состоялась в 1996 году. Супруга во всём поддерживает мужа, а история любви пары очень красива. Дочь Кадырова Айшат рассказала её часть во время показа своей новой модной коллекции.

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В Париже состоялся показ чеченской моды от дома Firdaws, возглавляемого дочерью главы республики Айшат Кадыровой. Она рассказала историю любви Рамзана Кадырова и матери Медни на языке моды. Коллекция, представленная в столице мировой моды, так и называется — «История любви» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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