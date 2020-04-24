В Минеральных Водах на 13-этажном жилом доме появились трещины

24 Апр 2020 2020-04-24T15:33:24+03:00

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В Минеральных Водах, на улице Бештаугорская, обнаружили 13-этажный жилой дом с большими трещинами в стене. Повреждение в конструкции расширяется в зависимости от этажности. Эвакуировать людей не стали. Об этом инциденте сообщает пресс-служба МЧС России по Ставропольскому краю.

Сообщение о появлении трещины поступило в восемь утра.

- 13-этажный многоквартирный жилой дом (69 квартир) 2010 года постройки, образовались трещины, увеличивающиеся с этажностью здания. Проводится проверка и осмотр здания, - говорит в оперативном сообщении сотрудников МЧС по Ставрополью.

В доме живут 39 человек, 21 из которых - дети. Работа систем ЖКХ - вода, свет, газ - не нарушена. Спасатели проводят обход жильцов, беседуют с ними о случившемся.

- В 16 часов будет проводиться заседание КЧС и ОПБ под руководством Главы Минераловодского городского округа. Окончательное решение по расселению жильцов будет принято после проверки здания системой «Струна», - сказано в сообщении.

В администрации Минеральных Вод уточнили, что при визуальном осмотре не выявили трещин, которые могли нести угрозы жизни или здоровью.

- Сегодня мы ждем специализированную лабораторию, которая до конца дня проведет необходимые исследования в доме. Исходя из результата исследования, мы будем понимать ситуацию и планировать свои действия, - сообщили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU