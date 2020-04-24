2020-04-24T16:48:27+03:00
Общество

В Ставрополе из-за нарушений уволили водителей маршрутки

Другим водителям общественного транспорта объявили строгие выговоры за грубое обращение с пассажирами
Ася АСРЯН
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В Ставрополе уволили двух водителей маршрутки. Один из них во время работы постоянно разговаривал по телефону. Второй – не раз грубо нарушал правила дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.

Накануне в краевом центре провели заседание транспортной комиссии. Там остальным водителям общественного транспорта объявили строгие выговоры за грубое обращение с пассажирами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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