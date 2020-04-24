В Ставрополе из-за нарушений уволили водителей маршрутки
Другим водителям общественного транспорта объявили строгие выговоры за грубое обращение с пассажирами
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В Ставрополе уволили двух водителей маршрутки. Один из них во время работы постоянно разговаривал по телефону. Второй – не раз грубо нарушал правила дорожного движения. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Ставрополя.
Накануне в краевом центре провели заседание транспортной комиссии. Там остальным водителям общественного транспорта объявили строгие выговоры за грубое обращение с пассажирами.
ИСТОЧНИК KP.RU