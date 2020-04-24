2020-04-24T16:56:46+03:00
Общество

В Пятигорске начали выдавать разовые пропуска для движения по городу

Без разрешительного документа есть риск получить штраф
Ася АСРЯН
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Пропуск нужен даже для похода в магазин за продуктами. Без разрешительного документа есть риск получить штрафПропуск нужен даже для похода в магазин за продуктами. Без разрешительного документа есть риск получить штрафФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске, где введен карантин из-за коронавируса, начали выдавать разовые пропуска для движения по городу. Получить их можно в филиалах единого расчетно-кассового центра.

В администрации города-курорта уточнили, что во всех случаях, когда пятигорчанину приходится выходить из дома, нужен пропуск.

Он нужен даже для похода в магазин за продуктами. Без разрешительного документа есть риск получить штраф.

Напоминаем, что горожане могут получить пропуска в управлении своего микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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