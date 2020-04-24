В Пятигорске начали выдавать разовые пропуска для движения по городу

24 Апр 2020 2020-04-24T16:56:46+03:00

Пропуск нужен даже для похода в магазин за продуктами. Без разрешительного документа есть риск получить штраф Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Без разрешительного документа есть риск получить штраф

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В Пятигорске, где введен карантин из-за коронавируса, начали выдавать разовые пропуска для движения по городу. Получить их можно в филиалах единого расчетно-кассового центра.

В администрации города-курорта уточнили, что во всех случаях, когда пятигорчанину приходится выходить из дома, нужен пропуск.

Он нужен даже для похода в магазин за продуктами. Без разрешительного документа есть риск получить штраф.

Напоминаем, что горожане могут получить пропуска в управлении своего микрорайона.

ИСТОЧНИК KP.RU