В Пятигорске начали выдавать разовые пропуска для движения по городу
Без разрешительного документа есть риск получить штраф
Пропуск нужен даже для похода в магазин за продуктами. Без разрешительного документа есть риск получить штрафФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске, где введен карантин из-за коронавируса, начали выдавать разовые пропуска для движения по городу. Получить их можно в филиалах единого расчетно-кассового центра.
В администрации города-курорта уточнили, что во всех случаях, когда пятигорчанину приходится выходить из дома, нужен пропуск.
Он нужен даже для похода в магазин за продуктами. Без разрешительного документа есть риск получить штраф.
Напоминаем, что горожане могут получить пропуска в управлении своего микрорайона.
ИСТОЧНИК KP.RU