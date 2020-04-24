В Дагестане задержали устроителя "радикального религиозного государства"

24 Апр 2020 2020-04-24T16:52:43+03:00

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В Дагестане задержали 40-летнего участника экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. Член запрещенного в России сообщества призывал к отказу от светских законов и вербовал новых последователей. Совместную операцию по задержанию проводили сотрудники Федеральной службы безопасности России и Следственного комитета по Дагестану. Об этом рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

- Данным лицом велась пропаганда радикальной идеологии, осуществлялась вербовка и координация деятельности новых участников экстремистской группировки. Задержанный призывал своих сторонников отвергать светские законы и институты гражданского общества, - говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Мужчина хотел создать государство с радикальной формой религиозного управления.

При обыске дома у задержанного нашли семь псевдорелигиозных книг. Также сотрудники правоохранительных органов изъяли электронный носитель информации, на котором содержатся материалы экстремистского характера. Против злоумышленника открыли уголовное дело по первой части 282.2 статьи УК РФ ("организация деятельности экстремистской организации").

- Задержанный дает признательные показания, решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает информационный представитель ФСБ России.

В Следственном комитете уточнили, что деятельность объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" житель Дагестана организовал в 2014 году. Мужчина проводил собрания.

- 15 сентября 2010 года Верховным судом Российской Федерации принято решение о запрете деятельности "Ат-Такфир Валь-Хиджра" в связи с осуществлением экстремистской деятельности, - информируют в Следственном комитете.

*"Ат-Такфир Валь-Хиджра" - запрещенная в России экстремистская религиозная организация.

ИСТОЧНИК KP.RU