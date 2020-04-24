На Ставрополье более 24 тысяч нуждающихся получили продукты

24 Апр 2020 2020-04-24T16:51:10+03:00

Волонтеры-медики в общем направят 28 тысяч наборов людям старше 65 лет, размер пенсии которых не превышает прожиточного минимума

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Сегодня, 24 апреля, в 19 районов Ставрополья развезли 51 225 продуктовых наборов для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации из-за режима самоизоляции.

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Помощь получили 24 080 нуждающихся. Волонтеры-медики направят 28 тысяч наборов людям старше 65 лет, размер пенсии которых не превышает прожиточного минимума.

К инициативе добровольцев присоединились 7 городов и 12 городских округов и районов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске начали выдавать разовые пропуска для движения по городу. Получить их можно в филиалах единого расчетно-кассового центра.

В администрации города-курорта уточнили, что во всех случаях, когда пятигорчанину приходится выходить из дома, нужен пропуск. Он нужен даже для похода в магазин за продуктами. Без разрешительного документа есть риск получить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU