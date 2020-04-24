Сайт мэрии Ставрополя признали лучшим в России

24 Апр 2020 2020-04-24T16:49:59+03:00

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Федеральный портал "МСУИНФОРМ.РФ", который специализируется на вопросах местного самоуправления в России, подытожил результаты 17-го всероссийского конкурса "Лучший муниципальный сайт". Номинацию "Лучший сайт центра субъекта" взяла мэрия Ставрополя. Лауреатом стала Астрахань. Результаты портал опубликовал на своей странице.

Организаторы разработали свою систему оценки. Среди критериев были легкость нахождения и восприятия информации, удобность навигации, обновляемость нормативно-правовой информации, периодичность обновления и качество новостей. Также жюри посчитало число акций и событий, которые провела администрация. В конкурсе учитывалось и то, как пресс-служба мэрий ведут аккаунты в социальных сетях.

Отметим также, что лауреатом номинации "Лучший сайт муниципального района" стал Буденновский район, а "Лучшим сайтом сельского поселения" признали портал села Атажукино Баксанского района Кабардино-Балкарии.

ИСТОЧНИК KP.RU