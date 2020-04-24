2020-04-24T17:05:34+03:00
Общество

На Ставрополье завершается отопительный сезон

Напоминаем, чтобы отопление отключили, температура воздуха должна пять дней подряд не опускаться ниже 8 градусов
Ася АСРЯН
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На Ставрополье из-за погодных условий продлили отопительный сезон до 27 апреля. Напоминаем, чтобы отопление отключили, температура воздуха должна пять дней подряд не опускаться ниже 8 градусов.

Тем временем, в Лермонтове, Невинномысске и Ессентуках, а также в Изобильненском, Георгиевском, Минераловодском, Нефтекумском и Кировском городских округах и Степновском, Кочубеевском, Буденновском, Александровском, Апанасенковском, Курском, Труновском и Туркменском районах, отопительный сезон уже завершился.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в ночные и утренние часы 25 апреля 2020 года местами в Ставропольском крае ожидаются заморозки в воздухе от -1° до -3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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