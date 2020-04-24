На Ставрополье девушка за деньги предлагает услуги собеседника
Некоторые жители Ставрополья, соблюдая режим самоизоляции, видимо, так соскучились по общению, что решили на этом заработать.
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Так, на одном из сайтов объявлений мы нашли несколько таких предложений. Например, молодая жительница Кавказских Минеральных Вод предлагает за деньги услуги собеседницы или подруги.
Предприимчивая ставропольчанка может послушать вас по телефону. А те, кто не любят такие разговоры, могут ей составить компанию в мессенджерах. Разумеется, не бесплатно.
Стоимость одного часа общения от 300 рублей, пишет девушка. В описании услуги ставропольчанка рассказывает, что она любит творчество в любом проявлении. Молодая жительница КМВ признается, что пишет песни и хвастается тем, что в Инстаграме имеет 10 тысяч подписчиков.
- Если Вам скучно, не с кем поговорить, или просто хочется общения, пишите. Дам совет, если нужен, или просто послушаю, если нужно выговориться. Варианты общения разные, в любое время суток, темы любые, кроме противозаконных и интимных! Конфиденциально, все сказанное останется между нами (орфография и пунктуация автора сохранены), – обещает жительница Пятигорска.
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ИСТОЧНИК KP.RU