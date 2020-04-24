Жителя Дагестана поймали на финансировании терроризма
В суд передали уголовное дело против жителя Дагестана Али Алиомарова. Мужчину обвиняют в финансировании запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство"*. Алиомаров перевел деньги на номер банковской карты, который ему назвал житель Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Как установили следователи, в период с сентября 2016 по август 2017 года Алиомаров начислил 318 тысяч рублей на карту, номер которой назвал живущий в Сирии житель ХМАО. Получатель оказался членом террористического сообщества, против него возбуждено уголовное дело по второй части 205.5 статьи УК РФ (участие в деятельности террористической организации). В отношении Алиомарова открыли уголовное дело по первой части 205.1 статьи УК РФ (финансирование терроризма).
Дело передали в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.
*"ИГ" - запрещенный в России международная террористическая организация
ИСТОЧНИК KP.RU