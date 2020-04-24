2020-04-24T19:00:12+03:00
Общество

В Пятигорске вводят особый порядок выдачи спецпропусков

Инициатива начинает действовать с 25 апреля
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Пятигорске вводят особый порядок выдачи специальных пропусков. Режим начинает действовать с полуночи 25 апреля. Больше 80 процентов пропусков предназначается для предприятий непрерывного цикла критически важных объектов городской инфраструктуры. Документы выписывают сотрудники администрации. Об этом сообщил заместитель председателя ставропольского координационного совета Юрий Скворцов.

Пропускную систему по-прежнему определяет постановление губернатора номеров 154 и 157.

- Для того, чтобы максимально сократить контакты между людьми и угрозу распространения коронавируса, решением Губернатора, доставку пропусков на предприятия и организации обеспечат сотрудники администрации, - говорится в сообщении.

Напомним, начальство организаций отправляет в администрацию список людей, которые должны получить спецдокумент. В управлении по информполитике Правительства Ставрополья отметили, что, по поправкам в КоАП, за нарушение самоизоляции могут крупно оштрафовать. Лицам старше 65 лет выходить на улицу категорически запрещается.

- Основная цель спецпропуска - максимально изолировать, разобщить людей, чтобы не допустить новых случаев заболеваний коронавирусом. Ограничительными мерами мы сдерживаем новые контакты с заболевшими, - говорит Скворцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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