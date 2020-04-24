На Ставрополье создали почти две тысячи коек для больных коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T19:46:28+03:00

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Власти Ставропольского края подготовили около двух тысяч инфекционных коек для приема пациентов с коронавирусом. Треть из них оборудовали подачей кислорода. Закупаются аппараты искусственной вентиляции легких. Специалисты переоборудуют еще 758 коек. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Ставрополья.

По данным краевого управления Роспотребнадзора, в регионе функционируют 13 лаборатории: 11 в больницах и две подведомственные надзорному органу. Специалисты провели уже более 26 тысяч тестов на COVID-19.

- Лаборатории края, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 53,21 единиц, что позволит провести 5321 исследование. Наличие данного количества тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий края в настоящий момент, - сообщают в пресс-службе Роспотребнадзора.

По состоянию на вечер 24 апреля в Ставропольском крае 358 случаев заражения COVID-19, среди них сорок детей. За все время выздоровели 50 человек, но пятеро умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU