Власти Ставрополья рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции

24 Апр 2020 2020-04-24T20:43:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В оперативном штабе Ставропольского края пояснили, как местных жителей могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции. Если человек выйдет на улицу по неоправданной причине и без нужных документов, то на него оформят административный протокол. Сумму штрафа устанавливает суд. Особое внимание уделят пенсионерам, говорит заместитель оперштаба Ставрополья Юрий Скворцов.

Максимальное наказание - 15 тысяч рублей. Санкции регламентирует статья 20.6.1 КоАП.

- Основная цель спецпропуска - максимально изолировать, разобщить людей, чтобы не допустить новых случаев заболеваний коронавирусом. Ограничительными мерами мы сдерживаем новые контакты с заболевшими, - сказал Скворцов.

Чиновник напомнил, что категорически запрещено выходить на улицу людям старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями. Кроме того, нельзя выходить из дома лицам, получившим уведомления Роспотребнадзора или приезжим из других территорий, неблагополучных по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU