На Ставрополье еще у 27 человек выявили коронавирус

25 Апр 2020 2020-04-25T09:15:54+03:00

В регионе умерли 5 человек от коронавируса Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Всего в регионе число заболевших достигло 385 человек

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В Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. Так, 25 апреля губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что еще у 27 человек подтвердили диагноз.

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Таким образом, число заболевших достигло 385 человек. Среди них - 42 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов. За все это время на Ставрополье выздоровели 58 человек.

Напомним, что пять пациентов умерли от коронавируса в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU