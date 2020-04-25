2020-04-25T09:15:54+03:00
Общество

На Ставрополье еще у 27 человек выявили коронавирус

Всего в регионе число заболевших достигло 385 человек
Ася АСРЯН
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В регионе умерли 5 человек от коронавирусаВ регионе умерли 5 человек от коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. Так, 25 апреля губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что еще у 27 человек подтвердили диагноз.

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Таким образом, число заболевших достигло 385 человек. Среди них - 42 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов. За все это время на Ставрополье выздоровели 58 человек.

Напомним, что пять пациентов умерли от коронавируса в нашем регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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