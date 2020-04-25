На Ставрополье еще у 27 человек выявили коронавирус
В Ставропольском крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. Так, 25 апреля губернатор региона Владимир Владимиров сообщил, что еще у 27 человек подтвердили диагноз.
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Таким образом, число заболевших достигло 385 человек. Среди них - 42 ребенка. В тяжелом состоянии находятся 15 пациентов. За все это время на Ставрополье выздоровели 58 человек.
Напомним, что пять пациентов умерли от коронавируса в нашем регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU