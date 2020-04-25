2020-04-25T10:35:45+03:00
Общество

На Ставрополье жители получат увеличенные пособия по безработице

Горожане получат 12130 рублей
Ася АСРЯН
Поделиться:
На сегодняшний день эти выплаты начислены получателям и скоро поступят на их банковские счетаНа сегодняшний день эти выплаты начислены получателям и скоро поступят на их банковские счетаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Согласно постановлению Правительства РФ, люди, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся по этому поводу в службы занятости, получат в апреле, мае, июне пособия по безработице в максимальном размере – 12130 рублей.

Послаблений режима пока не будет, как сохранить психическое здоровье и когда выпускники будут сдавать ЕГЭ: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Естественно, до момента трудоустройства.

По информации министерства труда и социальной защиты населения Ставрополья, на сегодняшний день эти выплаты начислены получателям и скоро поступят на их банковские счета.

Если жители края, которые попадают под категорию уволенных после 1 марта, по какой-то причине не знали, что могут обратиться в службу занятости, то заявление о постановке на учет в качестве безработного можно подать, не выходя из дома, дистанционно, на портале Trudvsem.ru.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки зарегистрировали еще 27 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, в крае число заболевших достигло 385 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье рецидивист украл из медорганизации деньги и ноутбук
На Ставрополье куратор соцпроекта потратила пожертвования людей на себя
На Ставрополье парень угнал легковушку знакомой и попал в ДТП
На Ставрополье школы вернутся к очной форме обучения
На Ставрополье медработник умер от коронавируса
На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом
На Ставрополье 26 апреля ожидаются заморозки
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 63 человек
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 385 человек
На Ставрополье жители получат увеличенные пособия по безработице
На Ставрополье еще у 27 человек выявили коронавирус
Власти Ставрополья рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
На Ставрополье создали почти две тысячи коек для больных коронавирусом
В Пятигорске вводят особый порядок выдачи спецпропусков
Жителя Дагестана поймали на финансировании терроризма
На Ставрополье девушка за деньги предлагает услуги собеседника
На Ставрополье завершается отопительный сезон
Сайт мэрии Ставрополя признали лучшим в России
На Ставрополье более 24 тысяч нуждающихся получили продукты
В Дагестане задержали устроителя "радикального религиозного государства"
В Пятигорске начали выдавать разовые пропуска для движения по городу
В Ставрополе из-за нарушений уволили водителей маршрутки
В Минеральных Водах на 13-этажном жилом доме появились трещины
Рамзан Кадыров смутился, отвечая на вопрос о первой любви
В Ставрополе горожан попросили не бояться выстрелов
В Дагестане мужчину осудят за убийство, совершенное 16 лет назад