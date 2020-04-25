На Ставрополье жители получат увеличенные пособия по безработице

25 Апр 2020 2020-04-25T10:35:45+03:00

На сегодняшний день эти выплаты начислены получателям и скоро поступят на их банковские счета Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Согласно постановлению Правительства РФ, люди, потерявшие работу после 1 марта и обратившиеся по этому поводу в службы занятости, получат в апреле, мае, июне пособия по безработице в максимальном размере – 12130 рублей.

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Естественно, до момента трудоустройства.

По информации министерства труда и социальной защиты населения Ставрополья, на сегодняшний день эти выплаты начислены получателям и скоро поступят на их банковские счета.

Если жители края, которые попадают под категорию уволенных после 1 марта, по какой-то причине не знали, что могут обратиться в службу занятости, то заявление о постановке на учет в качестве безработного можно подать, не выходя из дома, дистанционно, на портале Trudvsem.ru.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки зарегистрировали еще 27 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Таким образом, в крае число заболевших достигло 385 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU