На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 385 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T09:40:03+03:00

Всего за это время от инфекции умерли пять пациентов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В регионе пять пациентов скончались от инфекции

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Как сообщил утром, 25 апреля глава Ставрополья Владимир Владимиров, еще у 27 человек выявили коронавирус.

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Таким образом, в регионе число заболевших достигло 385 человек. Всего за это время от инфекции умерли пять пациентов.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как местных жителей могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции.

Если человек выйдет на улицу по неоправданной причине и без нужных документов, то на него оформят административный протокол. Сумму штрафа устанавливает суд. Особое внимание уделят пенсионерам. Об этом сообщил заместитель оперштаба Ставрополья Юрий Скворцов.

ИСТОЧНИК KP.RU