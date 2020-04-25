На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 385 человек
Как сообщил утром, 25 апреля глава Ставрополья Владимир Владимиров, еще у 27 человек выявили коронавирус.
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Таким образом, в регионе число заболевших достигло 385 человек. Всего за это время от инфекции умерли пять пациентов.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, как местных жителей могут оштрафовать за нарушение режима самоизоляции.
Если человек выйдет на улицу по неоправданной причине и без нужных документов, то на него оформят административный протокол. Сумму штрафа устанавливает суд. Особое внимание уделят пенсионерам. Об этом сообщил заместитель оперштаба Ставрополья Юрий Скворцов.
ИСТОЧНИК KP.RU