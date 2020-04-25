В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 63 человек
В краевом центре за сутки добавилось еще три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Известно, что один из них – контактный больной. Двое – приехали из других регионов.
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Таким образом, всего в Ставрополе на данный момент 63 пациента с подтвержденным диагнозом.
Все эти люди находились на учете и под надзором.
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ИСТОЧНИК KP.RU