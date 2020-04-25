2020-04-25T09:53:48+03:00
Общество

В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 63 человек

Все эти люди находились на учете и под надзором
Ася АСРЯН
Поделиться:
Известно, что один из них – контактный больной. Двое – приехали из других регионовИзвестно, что один из них – контактный больной. Двое – приехали из других регионовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В краевом центре за сутки добавилось еще три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Известно, что один из них – контактный больной. Двое – приехали из других регионов.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

00:00
00:00

Таким образом, всего в Ставрополе на данный момент 63 пациента с подтвержденным диагнозом.

Все эти люди находились на учете и под надзором.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На Ставрополье еще у 27 человек выявили коронавирус

Всего в регионе число заболевших достигло 385 человек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье рецидивист украл из медорганизации деньги и ноутбук
На Ставрополье куратор соцпроекта потратила пожертвования людей на себя
На Ставрополье парень угнал легковушку знакомой и попал в ДТП
На Ставрополье школы вернутся к очной форме обучения
На Ставрополье медработник умер от коронавируса
На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом
На Ставрополье 26 апреля ожидаются заморозки
В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 63 человек
На Ставрополье число заболевших коронавирусом достигло 385 человек
На Ставрополье жители получат увеличенные пособия по безработице
На Ставрополье еще у 27 человек выявили коронавирус
Власти Ставрополья рассказали о штрафах за нарушение самоизоляции
На Ставрополье создали почти две тысячи коек для больных коронавирусом
В Пятигорске вводят особый порядок выдачи спецпропусков
Жителя Дагестана поймали на финансировании терроризма
На Ставрополье девушка за деньги предлагает услуги собеседника
На Ставрополье завершается отопительный сезон
Сайт мэрии Ставрополя признали лучшим в России
На Ставрополье более 24 тысяч нуждающихся получили продукты
В Дагестане задержали устроителя "радикального религиозного государства"
В Пятигорске начали выдавать разовые пропуска для движения по городу
В Ставрополе из-за нарушений уволили водителей маршрутки
В Минеральных Водах на 13-этажном жилом доме появились трещины
Рамзан Кадыров смутился, отвечая на вопрос о первой любви
В Ставрополе горожан попросили не бояться выстрелов
В Дагестане мужчину осудят за убийство, совершенное 16 лет назад