В Ставрополе количество заболевших коронавирусом достигло 63 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T09:53:48+03:00

Известно, что один из них – контактный больной. Двое – приехали из других регионов Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Все эти люди находились на учете и под надзором

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В краевом центре за сутки добавилось еще три человека с диагнозом «коронавирусная инфекция». Известно, что один из них – контактный больной. Двое – приехали из других регионов.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Таким образом, всего в Ставрополе на данный момент 63 пациента с подтвержденным диагнозом.

Все эти люди находились на учете и под надзором.

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ИСТОЧНИК KP.RU