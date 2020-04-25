На Ставрополье 26 апреля ожидаются заморозки

25 Апр 2020 2020-04-25T10:02:05+03:00

В регионе ночью и утром 26 апреля в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1º …-3ºС Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Жителей края призывают принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества

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По данным Ставропольского Гидрометцентра, ночью и утром 26 апреля в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -1º …-3ºС.

Жителей Ставрополья призывают принять меры личной безопасности, сохранности своего транспорта и имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU