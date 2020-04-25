На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом

25 Апр 2020 2020-04-25T10:15:26+03:00

У пятерых инфекция вызвала тяжелые осложнения сопутствующих хронических заболеваний, из-за чего их не удалось спасти Фото: Алексей БУЛАТОВ

У пятерых инфекция вызвала тяжелые осложнения сопутствующих хронических заболеваний, из-за чего их не удалось спасти

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки на Ставрополье коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 27 пациентов.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Таким образом, в крае зарегистрировано 385 случаев заболевания Covid-19. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, выздоровели 58 человек.

В пресс-службе краевого Минздрава рассказали, что у пятерых инфекция вызвала тяжелые осложнения сопутствующих хронических заболеваний, из-за чего их не удалось спасти.

В ведомстве также добавили, что под наблюдением медработников в стационарах остаются 322 Covid-положительных пациента, состояние 15 из них оценивается как тяжелое.

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ИСТОЧНИК KP.RU