На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что за сутки на Ставрополье коронавирусную инфекцию подтвердили еще у 27 пациентов.
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Таким образом, в крае зарегистрировано 385 случаев заболевания Covid-19. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров, выздоровели 58 человек.
В пресс-службе краевого Минздрава рассказали, что у пятерых инфекция вызвала тяжелые осложнения сопутствующих хронических заболеваний, из-за чего их не удалось спасти.
В ведомстве также добавили, что под наблюдением медработников в стационарах остаются 322 Covid-положительных пациента, состояние 15 из них оценивается как тяжелое.
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ИСТОЧНИК KP.RU