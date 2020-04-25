На Ставрополье медработник умер от коронавируса
В Ставропольском крае зафиксировали первую смерть медработника, который помогал заболевшим коронавирусом. Об этом 25 апреля сообщил Владимир Владимиров.
Он выразил соболезнования родным и близким врача.
Умер первый на Ставрополье медработник, заболевший коронавирусом.
- Человек защищал нас, для того, чтобы отдать свою жизнь. Обращение ко всем, кто сегодня еще не верит. Сегодня гибнут люди, которые попали в эту сложную ситуацию. Сегодня гибнуть люди, которые пытаются нас из этой ситуации вытащить. Пожалуйста, берегите себя, потерпите немного, останьтесь дома, - попросил губернатор ставропольцев.
ИСТОЧНИК KP.RU