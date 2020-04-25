На Ставрополье медработник умер от коронавируса

25 Апр 2020 2020-04-25T11:13:11+03:00

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В Ставропольском крае зафиксировали первую смерть медработника, который помогал заболевшим коронавирусом. Об этом 25 апреля сообщил Владимир Владимиров.

Он выразил соболезнования родным и близким врача.

Умер первый на Ставрополье медработник, заболевший коронавирусом.

- Человек защищал нас, для того, чтобы отдать свою жизнь. Обращение ко всем, кто сегодня еще не верит. Сегодня гибнут люди, которые попали в эту сложную ситуацию. Сегодня гибнуть люди, которые пытаются нас из этой ситуации вытащить. Пожалуйста, берегите себя, потерпите немного, останьтесь дома, - попросил губернатор ставропольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU