2020-04-25T11:56:26+03:00
Общество

На Ставрополье школы вернутся к очной форме обучения

В родительских школьных чатах активно обсуждают переход на обучение в дистанционном формате, который скоро может стать основным в школах
Ася АСРЯН
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Замминистра образования региона выразила благодарность родителям, которые активно включились в процесс дистанционного обученияЗамминистра образования региона выразила благодарность родителям, которые активно включились в процесс дистанционного обученияФото: Алексей БУЛАТОВ
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На Ставрополье все школы после снятия ограничительных мер вернутся к очной форме обучения. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказала замминистра образования региона Наталья Лаврова.

В родительских школьных чатах активно обсуждают переход на обучение в дистанционном формате, который скоро может стать основным в школах.

- Мы все должны понимать, что обучение на дому с использованием онлайн технологий – это временная вынужденная мера, принятая в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Об этом сказал и министр просвещения России Сергей Кравцов. Школы вернутся к обычной форме обучения, а наработки дистанционного обучения будут использованы для совершенствования системы образования в будущем, но никогда не заменят привычный формат получения образования школьниками», - процитировала федерального министра Н. Лаврова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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