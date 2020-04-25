На Ставрополье парень угнал легковушку знакомой и попал в ДТП

25 Апр 2020 2020-04-25T13:00:34+03:00

После аварии молодой человек сбежал с места происшествия

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Инцидент произошел в поселке Полыновском. Там 19-летний местный житель, проходя мимо автомобиля, увидел оставленный в нем ключ зажигания.

Недолго думая, парень угнал автомобиль. Однако, «покатушки» были короткими. Злоумышленник не справился с управлением, попал в ДТП. А потом просто сбежал с места аварии. Правоохранители нашли подозреваемого.

Оказалось, что он угнал машину знакомой односельчанки. Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье: «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе МВД России по краю, материальный ущерб, причиненный заявительнице, составил 21 тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU