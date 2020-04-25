На Ставрополье куратор соцпроекта потратила пожертвования людей на себя

25 Апр 2020 2020-04-25T13:10:51+03:00

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31-летняя жительница станицы Незлобной Георгиевского округа подозревается в присвоении или растрате чужого имущества.

Дело в том, что она была куратором одного социального проекта. Горожане пожертвовали в него 35 тысяч рублей.

Предприимчивая активистка забрала эти деньги себе, а потом потратила на свои нужды. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказали в пресс-службе МВД России по Ставрополью. Против женщины возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU