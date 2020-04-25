На Ставрополье рецидивист украл из медорганизации деньги и ноутбук

25 Апр 2020 2020-04-25T13:24:00+03:00

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В отдел полиции Железноводска обратился директор медицинской организации. Он рассказал, что из помещения центра похитили ноутбук и небольшой сейф с деньгами.

Правоохранители нашли злоумышленника. Им оказался 41-летний ранее судимый житель города-курорта. В отделе полиции мужчина признался в содеянном.

Он рассказал, что разбил окно камнем и проник в помещение, откуда украл деньги и ноутбук. Против злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Кража». Об этом информирует пресс-служба МВД по Ставрополью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 31-летняя жительница станицы Незлобной Георгиевского округа подозревается в присвоении или растрате чужого имущества. Дело в том, что она была куратором одного социального проекта. Горожане пожертвовали в него 35 тысяч рублей. Предприимчивая активистка забрала эти деньги себе, а потом потратила на свои нужды.

ИСТОЧНИК KP.RU