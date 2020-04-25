В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 246 человек
В КЧР количество заболевших достигло 246 человек. За сутки прибавилось 53 новых пациентов. Два человека прошли лечение успешно, их уже выписали, сообщает Минздрав Карачаево-Черкесии.
Хуже всего ситуация развивается в Черкесске, там 111 больных. Далее идут Усть-Джегутинский (40 пациентов), Малокарачаевский (26) и Абазинский (17) районы. Меньше всего инфицированных в Карачаевском районе - два. Правда, в городе Карачаевске больных уже десять.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае умер первый медработник, лечивший зараженных коронавирусом земляков. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU