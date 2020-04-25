В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 246 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T13:39:48+03:00

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В КЧР количество заболевших достигло 246 человек. За сутки прибавилось 53 новых пациентов. Два человека прошли лечение успешно, их уже выписали, сообщает Минздрав Карачаево-Черкесии.

Хуже всего ситуация развивается в Черкесске, там 111 больных. Далее идут Усть-Джегутинский (40 пациентов), Малокарачаевский (26) и Абазинский (17) районы. Меньше всего инфицированных в Карачаевском районе - два. Правда, в городе Карачаевске больных уже десять.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае умер первый медработник, лечивший зараженных коронавирусом земляков. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU