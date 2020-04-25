2020-04-25T13:39:48+03:00
Общество

В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 246 человек

За сутки прибавилось 53 зараженных
Ася АСРЯН
Поделиться:
Фото: Оперштаб по КЧРФото: Оперштаб по КЧР
Изменить размер текста:

В КЧР количество заболевших достигло 246 человек. За сутки прибавилось 53 новых пациентов. Два человека прошли лечение успешно, их уже выписали, сообщает Минздрав Карачаево-Черкесии.

Хуже всего ситуация развивается в Черкесске, там 111 больных. Далее идут Усть-Джегутинский (40 пациентов), Малокарачаевский (26) и Абазинский (17) районы. Меньше всего инфицированных в Карачаевском районе - два. Правда, в городе Карачаевске больных уже десять.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае умер первый медработник, лечивший зараженных коронавирусом земляков. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Ставрополье разрешат работать салонам красоты и микрофинансовым организациям
На Ставрополье около 36 тысяч человек получили продуктовую помощь
В КБР количество заболевших коронавирусом достигло 272 человек
В Чечне количество заболевших достигло 387 человек
В Дагестане в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус
В КЧР количество заболевших коронавирусом достигло 246 человек
На Ставрополье рецидивист украл из медорганизации деньги и ноутбук
На Ставрополье куратор соцпроекта потратила пожертвования людей на себя
На Ставрополье парень угнал легковушку знакомой и попал в ДТП
На Ставрополье школы вернутся к очной форме обучения
На Ставрополье медработник умер от коронавируса
На Ставрополье под наблюдением медиков остаются 322 пациента с коронавирусом