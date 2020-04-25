В Дагестане в первый день Рамадана еще у 157 пациентов подтвердили коронавирус

25 Апр 2020 2020-04-25T13:48:31+03:00

Сейчас на карантине находятся 2159 жителей Дагестана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Как стало известно утром 25 апреля, в Дагестане за сутки еще 157 человек заболели коронавирусом. Таким образом, количество зараженных достигло 724 пациента.

Как сообщили в пресс-службе республиканского Роспотребнадзора, на данный момент выздоровели 48 человек. Жертвами коронавируса стали 11 человек.

К сожалению, врачи не смогли спасти их. У больных были сопутствующие болезни, которые поспособствовали трагедии.

Сейчас на карантине находятся 2159 жителей Дагестана.

ИСТОЧНИК KP.RU