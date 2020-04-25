В Чечне количество заболевших достигло 387 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T14:27:59+03:00

23 жителя республики уже выздоровели и их отправили домой Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки опасным вирусом заразились 23 человек

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В Чечне за сутки диагноз коронавирусная инфекция выявили еще у 23 человек. Эти данные приводит 25 апреля Оперштаб. Таким образом, число заболевших в республике достигло 387 человек.

За сутки опасным вирусом заразились 23 человек. Число погибших в Чечне на сегодняшний день составляет 6 пациентов. 23 жителя республики уже выздоровели и их отправили домой.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что накануне Рамзан Кадыров смутился, отвечая на личный вопрос в прямом эфире Instagram.

По словам политика, он не считает «любовью» вспыхивающую между двумя людьми страсть. Любовь — это то чувство, которое проходит проверку временем

ИСТОЧНИК KP.RU