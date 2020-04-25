В Чечне количество заболевших достигло 387 человек
В Чечне за сутки диагноз коронавирусная инфекция выявили еще у 23 человек. Эти данные приводит 25 апреля Оперштаб. Таким образом, число заболевших в республике достигло 387 человек.
За сутки опасным вирусом заразились 23 человек. Число погибших в Чечне на сегодняшний день составляет 6 пациентов. 23 жителя республики уже выздоровели и их отправили домой.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что накануне Рамзан Кадыров смутился, отвечая на личный вопрос в прямом эфире Instagram.
По словам политика, он не считает «любовью» вспыхивающую между двумя людьми страсть. Любовь — это то чувство, которое проходит проверку временем
ИСТОЧНИК KP.RU