В КБР количество заболевших коронавирусом достигло 272 человек
Всего в республике выздоровели 24 жителя
Изменить размер текста:
Как сообщил 25 апреля Оперативный штаб КБР, за сутки еще у 29 пациентов подтвердили коронавирус.
Послаблений режима пока не будет, как сохранить психическое здоровье и когда выпускники будут сдавать ЕГЭ: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
00:00
00:00
Таким образом, количество заболевших достигло 271 человек. Всего в республике выздоровели 24 пациента. Скончались – один человек. На данный момент протестированы 11 169 жителей КБР.
Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
ИСТОЧНИК KP.RU