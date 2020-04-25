В КБР количество заболевших коронавирусом достигло 272 человек

25 Апр 2020 2020-04-25T15:04:48+03:00

Всего в республике выздоровели 24 жителя

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Как сообщил 25 апреля Оперативный штаб КБР, за сутки еще у 29 пациентов подтвердили коронавирус.

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Таким образом, количество заболевших достигло 271 человек. Всего в республике выздоровели 24 пациента. Скончались – один человек. На данный момент протестированы 11 169 жителей КБР.

Дома под медицинским наблюдением остается 1440 человек, имевших контакты с зараженными людьми.

ИСТОЧНИК KP.RU