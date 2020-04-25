На Ставрополье около 36 тысяч человек получили продуктовую помощь

25 Апр 2020 2020-04-25T15:39:04+03:00

Сегодня волонтеры-медики направят 28 тысяч наборов людям старше 65 лет, размер пенсии которых не превышает прожиточного минимума

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На Ставрополье 25 апреля в 22 района отправили 64 798 продуктовых наборов. Помощь получили 35 884 малообеспеченных семей, состоящих на учёте в органах соцзащиты населения. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства региона.

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Сегодня волонтеры-медики направят 28 тысяч наборов людям старше 65 лет, размер пенсии которых не превышает прожиточного минимума.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье все школы после снятия ограничительных мер вернутся к очной форме обучения. Об этом рассказала замминистра образования региона Наталья Лаврова.

ИСТОЧНИК KP.RU