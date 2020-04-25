На Ставрополье около 36 тысяч человек получили продуктовую помощь
На Ставрополье 25 апреля в 22 района отправили 64 798 продуктовых наборов. Помощь получили 35 884 малообеспеченных семей, состоящих на учёте в органах соцзащиты населения. Об этом сообщили в управлении по информполитике правительства региона.
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Сегодня волонтеры-медики направят 28 тысяч наборов людям старше 65 лет, размер пенсии которых не превышает прожиточного минимума.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье все школы после снятия ограничительных мер вернутся к очной форме обучения. Об этом рассказала замминистра образования региона Наталья Лаврова.
ИСТОЧНИК KP.RU