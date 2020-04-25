2020-04-25T16:19:01+03:00
Общество

На Ставрополье разрешат работать салонам красоты и микрофинансовым организациям

С 25 апреля могут начать работу организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства
Ася АСРЯН
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В Ставропольском крае до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляцииВ Ставропольском крае до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в субботу, 25 апреля своим распоряжением расширил перечень предприятий, которым разрешено работать во время действия в регионе ограничительных мер по снижению рисков распространения коронавируса.

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Согласно распоряжению, которое опубликовано на официальном портале правовой информации края, с 25 апреля могут начать работу организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность для оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, как следует из документа, с 30 апреля 2020 года в регионе смогут начать работу парикмахерские и салоны красоты.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, когда закончится режим самоизоляции в Ставрополе. Напомним, что в нашем регионе он действует до 30 апреля. Покинуть свои дома жители региона могут, если им нужно обратиться за экстренной медпомощью, вынести мусор и пойти в ближайшую аптеку или магазин.

Разрешается также покинуть место проживания тем, кто выгуливает домашних питомцев. Правда, есть важное условие - гулять на расстоянии не дальше 100 метров от дома.

Для тех ставропольцев, кому разрешено посещать работу во время режима самоизоляции, предусмотрены специальные пропуска.

Всех жителей края интересует вопрос, когда закончится режим самоизоляции в Ставрополе и крае. И когда все смогут вернуться к привычному образу жизни. Губернатор региона ответил, когда снимет ограничения из-за коронавируса.

- Ответ на этот вопрос один – не раньше, чем минует реальная опасность массового заражения коронавирусной инфекцией. А динамика заболеваемости пока говорит, что расслабляться рано, - считает Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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