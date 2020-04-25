На Ставрополье стала известна личность умершего от коронавируса медработника
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье от коронавируса умер медработник, лечивший зараженных пациентов. Печальную новость 25 апреля сообщил глава региона Владимир Владимиров:
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- Человек защищал нас. Для этого был готов отдать свою жизнь. Обращаюсь ко всем, кто все еще живет в небытие каком-то, сегодня гибнуть люди, которые попали в эту сложную ситуацию. Сегодня гибнут люди, которые пытаются нас из этой ситуации вытащить. Пожалуйста, берегите себя, потерпите немного, останьтесь дома, - попросил губернатор ставропольцев.
Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, погибшей оказалась медсестра, работающая в кочубеевской больнице. Женщина была чуть старше 60 лет.
Умер первый на Ставрополье медработник, заболевший коронавирусом.
По словам Владимира Владимирова, у медсестры есть две дочери. Они тоже пошли по стопам матери и работают в медицине.
ИСТОЧНИК KP.RU