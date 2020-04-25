На Ставрополье стала известна личность умершего от коронавируса медработника

25 Апр 2020 2020-04-25T20:57:02+03:00

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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье от коронавируса умер медработник, лечивший зараженных пациентов. Печальную новость 25 апреля сообщил глава региона Владимир Владимиров:

Послаблений режима пока не будет, как сохранить психическое здоровье и когда выпускники будут сдавать ЕГЭ: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

- Человек защищал нас. Для этого был готов отдать свою жизнь. Обращаюсь ко всем, кто все еще живет в небытие каком-то, сегодня гибнуть люди, которые попали в эту сложную ситуацию. Сегодня гибнут люди, которые пытаются нас из этой ситуации вытащить. Пожалуйста, берегите себя, потерпите немного, останьтесь дома, - попросил губернатор ставропольцев.

Как сообщил «Комсомолке» собственный источник, погибшей оказалась медсестра, работающая в кочубеевской больнице. Женщина была чуть старше 60 лет.

Умер первый на Ставрополье медработник, заболевший коронавирусом.

По словам Владимира Владимирова, у медсестры есть две дочери. Они тоже пошли по стопам матери и работают в медицине.

ИСТОЧНИК KP.RU