На Ставрополье верующих призвали не ходить на кладбища на Радоницу
28 апреля у православных христиан праздник – Радоница. Верующие отмечают его во вторник второй недели после Пасхи. Этот день принято считать днем особого поминовения усопших.
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Напомним, что в Ставропольском крае до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.
- Я прошу всех вас, благословляю находиться дома. Более того кладбища будут закрыты. Те кладбища, которые будут открыты по какой-либо причине, не нужно посещать, - призывает Митрополит Cтавропольский и Невинномысский Кирилл верующих.
ИСТОЧНИК KP.RU