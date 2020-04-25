На Ставрополье верующих призвали не ходить на кладбища на Радоницу

25 Апр 2020 2020-04-25T20:56:29+03:00

Напомним, что в Ставропольском крае до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Cтавропольский и Невинномысский Кирилл просить ставропольцев в этот день находиться дома

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28 апреля у православных христиан праздник – Радоница. Верующие отмечают его во вторник второй недели после Пасхи. Этот день принято считать днем особого поминовения усопших.

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Напомним, что в Ставропольском крае до 30 апреля действует режим обязательной самоизоляции.

- Я прошу всех вас, благословляю находиться дома. Более того кладбища будут закрыты. Те кладбища, которые будут открыты по какой-либо причине, не нужно посещать, - призывает Митрополит Cтавропольский и Невинномысский Кирилл верующих.

ИСТОЧНИК KP.RU