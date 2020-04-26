2020-04-26T09:12:10+03:00
Происшествия

Коронавирус на Ставрополье подтвердился еще у 36 человек

Общее число больных достигло 421 случая
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о прибавлении заболевших коронавирусом. Статус COVID-19 подтвердился еще у 36 человек. Таким образом, общее число выявленных случаев выросло до 421. Как уточнил глава региона, в число заразившихся вошли 42 ребенка. А у 18 пациентов с коронавирусом тяжелое состояние.

- В состоянии средней степени тяжести находятся – 62. Выздоровело – 73 пациентов. К сожалению, шестеро скончались, - отметил глава Ставрополья.

Меняется не в лучшую сторону и география коронавируса. Сегодня заразу не нашли лишь на трех территориях региона: в Апанасенковском и Труновском районах, а также в городе Лермонтов. На остальных – зафиксированы случаи заболевания жителей COVID-19.

Владимиров подчеркнул, что за такой статистикой стоят "наполненные больницы" и "неустанный труд врачей".

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции

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ИСТОЧНИК KP.RU

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