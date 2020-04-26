Число больных коронавирусом в Северной Осетии выросло до 401 случая

26 Апр 2020 2020-04-26T09:37:59+03:00

За сутки диагноз подтвердился еще у 53 пациентов

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В Северной Осетии за сутки COVID-19 подтвердился у 53 пациентов под наблюдением. Общее число больных составило - 401.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в республиканском Роспотребнадзоре, 286 человек с подтвержденным коронавирусом лечатся амбулаторно дома. Болезнь у этой группы заболевших протекает в легкой форме. Еще 56 пациентов с COVID-19 получают лечение в больницах РСО-Алания. У 57 человек коронавирус вылечили. Двое с этим заболеванием скончались.

- Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 1222 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения, самоизоляции -2312 человек, - сообщили также в Роспотребнадзоре Северной Осетии.

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ИСТОЧНИК KP.RU