2020-04-26T09:59:22+03:00
Общество

На Ставрополье дольщики по-новому взаимодействуют со строительными компаниями

Край вошел в число регионов с активно перестраивающимися отношениями участников долевого строительства
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставропольский край попал в топ-5 субъектов России по доле новостроек, использующих счета эскроу. Это специальные счета для хранения вкладов дольщиков, которые решили ввести с 1 июля прошлого года, чтобы обезопасить вкладчиков от бессовестных застройщиков. Строительство же ведется за счет кредитов в банках, которые выдаются строительным компаниям.

Как уточнили в администрации Ставрополя, регион занял также 2 место, как наиболее активно переходящий на новую модель таких взаимоотношений.

- Сегодня в краевой столице, по данным комитета градостроительства, возводится 27 проектов с использованием эскроу-счетов, что составляет порядка 50% от общего количества строек по новой схеме в регионе, - добавили в мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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