2020-04-26T10:07:40+03:00
Общество

Больничные листы в Ставрополе можно оформить из дома

В администрации города рассказали о дистанционном способе подачи документов
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставрополе работодателям напомнили, что из-за карантина сотрудникам возраста 65+ полагается оформить больничный с 20 по 30 апреля текущего года, по которому будут начисляться пособия. И больничный этот можно оформить дистанционно. Хоть из дома.

Надо лишь отправить электронный реестр необходимых сведений в филиал № 10 ГУ Ставропольского регионального отделения Фонда соцстрахования РФ.

- Для этого можно использовать бесплатное программное обеспечение «АРМ подготовки расчетов», размещенное на сайте Фонда, - уточнили в администрации города. - Подробную информацию можно получить по телефонам: 22-82-61, 22-82-63, 22-82-64, 22-82-65, 22-82-66.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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