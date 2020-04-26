На Ставрополье 55 тысяч семей с детьми получат выплаты

26 Апр 2020 2020-04-26T11:02:09+03:00

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На Ставрополье по принятому в крае на основе указа президента Владимира Путина закону начнут выплачивать деньги семьям с детьми от 3 до 7 лет, чей среднедушевой доход не превышает 9550 рублей на одного человека. Начисляют по 4921,5 рубля на каждого ребенка. Заявку на получение поддержки можно отправить с 15 мая до 31 декабря 2020 года.

По предварительным подсчетам, помощь в крае получат 55 тысяч семей, в которых на воспитании находятся 75 тысяч детей указанного возраста. Как рассказали в минтруда и соцзащиты СК, больше 2,7 млрд рублей на эти цели выделил федеральный центр.

Выплаты будут начислять независимо от того, безработные родители или трудоустроены.

Напоминаем, что подать заявление на получение поддержки можно через портал Госуслуг, «Почту России», МФЦ. Если детей несколько - заявление подается общее на всех. Материальная помощь рассчитана на срок апрель - июнь. Начислять деньги будет Пенсионный фонд России.

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ИСТОЧНИК KP.RU