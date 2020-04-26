В Ставрополе коронавирус подтвердился еще у 7 человек
Новость сообщил глава города Андрей Джатдоев
-Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье среди 36 выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом 7 - у пациентов в краевом центре. Глава города рассказал, что именно столько больных COVID-19 прибавилось в Ставрополе. И теперь общее число инфицированных жителей региональной столицы достигло отметки в 67 человек.
- Все живы. Пенсионеров среди них мало. Большинство в рамках 30-50 лет, - отметил глава Ставрополя Андрей Джатдоев.
На 26 апреля в крае выявлен всего 421 случай заражения COVID-19.
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ИСТОЧНИК KP.RU