В Ставрополе коронавирус подтвердился еще у 7 человек

26 Апр 2020 2020-04-26T11:38:17+03:00

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На Ставрополье среди 36 выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом 7 - у пациентов в краевом центре. Глава города рассказал, что именно столько больных COVID-19 прибавилось в Ставрополе. И теперь общее число инфицированных жителей региональной столицы достигло отметки в 67 человек.

- Все живы. Пенсионеров среди них мало. Большинство в рамках 30-50 лет, - отметил глава Ставрополя Андрей Джатдоев.

На 26 апреля в крае выявлен всего 421 случай заражения COVID-19.

Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU