2020-04-26T12:27:33+03:00
Происшествия

В Дагестане от внебольничной пневмонии умер майор полиции

Старшему инспектору ГИБДД было 54 года
Евгения СОКОРЕВА
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Майор полиции Аскеров Афкер. Фото: МВД РДМайор полиции Аскеров Афкер. Фото: МВД РД
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В Дагестане умер от двусторонней пневмонии внебольничного типа старший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Кизлярскому району майор полиции Аскеров Афкер. Жизнь оборвалась на 54-м году жизни.

- У него остались жена и двое детей. За 27 лет службы в ОВД за добросовестное исполнение служебных обязанностей награждался государственными и ведомственными наградами, был ветераном боевых действий, - комментируют в МВД республики.

На 26 апреля в Дагестане выявлено 827 случаев заражения COVID-19. В их числе - 11 смертельных и 48 - закончившееся выздоровлением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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