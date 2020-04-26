В Дагестане от внебольничной пневмонии умер майор полиции
В Дагестане умер от двусторонней пневмонии внебольничного типа старший инспектор ДПС ГИБДД ОМВД России по Кизлярскому району майор полиции Аскеров Афкер. Жизнь оборвалась на 54-м году жизни.
- У него остались жена и двое детей. За 27 лет службы в ОВД за добросовестное исполнение служебных обязанностей награждался государственными и ведомственными наградами, был ветераном боевых действий, - комментируют в МВД республики.
На 26 апреля в Дагестане выявлено 827 случаев заражения COVID-19. В их числе - 11 смертельных и 48 - закончившееся выздоровлением.
ИСТОЧНИК KP.RU