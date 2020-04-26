2020-04-26T14:25:36+03:00
Спорт

Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

Ранее стало известно о госпитализации тренера дагестанского бойца в больницу Махачкалы
Евгения СОКОРЕВА
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Госпитализированный с подозрением на пневмонию отец бойца Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап, рассказал "Матч-ТВ" о своем самочувствии.

- Чувствую себя отлично, со мной все хорошо, - цитирует собеседника СМИ.

Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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