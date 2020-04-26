Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии
Ранее стало известно о госпитализации тренера дагестанского бойца в больницу Махачкалы
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Госпитализированный с подозрением на пневмонию отец бойца Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап, рассказал "Матч-ТВ" о своем самочувствии.
- Чувствую себя отлично, со мной все хорошо, - цитирует собеседника СМИ.
Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU