Попавший в больницу отец Хабиба Нурмагомедова рассказал о самочувствии

26 Апр 2020 2020-04-26T14:25:36+03:00

Ранее стало известно о госпитализации тренера дагестанского бойца в больницу Махачкалы

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Госпитализированный с подозрением на пневмонию отец бойца Хабиба Нурмагомедова - Абдулманап, рассказал "Матч-ТВ" о своем самочувствии.

- Чувствую себя отлично, со мной все хорошо, - цитирует собеседника СМИ.

Ранее стало известно, что 57-летний тренер и отец Нурмагомедова попал в больницу, где его обследуют на наличие коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU