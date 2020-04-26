В Минздраве Ставрополья рассказали, почему растет число больных коронавирусом
В Минздраве Ставрополья рассказали о настоящей эпидобстановке в крае, в частности - причинах увеличения числа больных COVID-19. Как заявила замминистра Ольга Дроздецкая, в медучреждениях региона под наблюдением медиков остаются 3300 человек. У 421 - лабораторно подтвержден диагноз. У 80% из них болезнь протекает в легкой форме. Выписаны на 26 апреля уже 73 человека. А 6,5 тысяч - сняты с медицинского наблюдения.
Минздрав - про эпидобстановку на Ставрополье.
- Основная причина увеличения лиц с коронавирусом - это контакты, - отметила Дроздецкая и попросила население региона воздержаться от семейных мероприятий и любых встреч вообще.
Коронавирусный дозор. Ставрополь. Рейд полицейских по нарушителям самоизоляции
ИСТОЧНИК KP.RU