Продуктовые рынки заработают в Пятигорске

26 Апр 2020 2020-04-26T16:10:51+03:00

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В Пятигорске эксперты Роспотребнадзора и городской администрации проверят, готовы ли продуктовые рынки безопасно принимать посетителей в условиях карантина.

Речь о рынках только закрытого типа, где есть разметка для предупреждения о социальной дистанции в 2 метра и дезинфицирующие средства для обработки контактных поверхностей в павильонах. Кроме того, помещения должны проветриваться, а работники - мерить свою температуру и обслуживать клиентов в масках и перчатках.

Если все условия будут выполнены - рынки заработают.

ИСТОЧНИК KP.RU