На Ставрополье в ДТП погибли двухлетний ребенок и водитель легковушки

27 Апр 2020 2020-04-27T08:29:48+03:00

Еще несколько человек доставлены в реанимацию

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел 26 апреля, около 18:30, на 83 автодороге «Ставрополь – Александровское – Минеральные Воды». Водитель «Фольксваген Поло» не справился с управлением и зацепил обочину.

Легковушку выкинуло на встречную полосу, где она врезалась в «Ладу Калину». От полученных травм на месте происшествия умер водитель «Калины».

С различными травмами в реанимацию доставили троих пассажиров «Калины» и водителя иномарки. От полученных травм в больнице скончалась 2-летняя пассажирка «Калины».

Как выяснилось позже, малыша перевозили в автомобиле без детского автокресла на руках у взрослых. Об этом информирует пресс-служба Госавтоинспекции Ставрополья.

ИСТОЧНИК KP.RU