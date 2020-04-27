На Ставрополье от коронавируса умер еще один человек

27 Апр 2020 2020-04-27T11:59:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 27 апреля сообщил, что в регионе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса.

Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

За сутки количество больных выросло до 453 пациентов. За сутки коронавирус выявили еще у 32 человек. В том числе у 45 детей. За все время удалось выздороветь 73 людям в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU