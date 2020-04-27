На Ставрополье от коронавируса умер еще один человек
За сутки количество больных выросло до 453 пациентов
В регионе действует режим обязательной самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров 27 апреля сообщил, что в регионе зафиксирована еще одна смерть от коронавируса.
Отставка министра, арест мэра и рост смертельных случаев: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе
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За сутки количество больных выросло до 453 пациентов. За сутки коронавирус выявили еще у 32 человек. В том числе у 45 детей. За все время удалось выздороветь 73 людям в регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU