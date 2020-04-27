На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 453 человек

27 Апр 2020 2020-04-27T08:45:02+03:00

В регионе от инфекции умер еще один пациент

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Утром 27 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки прибавилось еще 32 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них – 45 детей.

Таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 453 человека. Еще одну печальную новость сообщил Владимир Владимиров, в регионе от инфекции умер еще один пациент. Кто этот человек и из какого населённого пункта, пока неизвестно.

На данный момент в крае выздоровели 73 пациента.

В тяжелом состоянии находятся - 21. Напоминаем, что на Ставрополье продолжает действовать режим самоизоляции и спецпропусков.

ИСТОЧНИК KP.RU