На Ставрополье количество заболевших коронавирусом достигло 453 человек
Утром 27 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что за сутки прибавилось еще 32 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Из них – 45 детей.
Таким образом, число заболевших коронавирусом достигло 453 человека. Еще одну печальную новость сообщил Владимир Владимиров, в регионе от инфекции умер еще один пациент. Кто этот человек и из какого населённого пункта, пока неизвестно.
На данный момент в крае выздоровели 73 пациента.
В тяжелом состоянии находятся - 21. Напоминаем, что на Ставрополье продолжает действовать режим самоизоляции и спецпропусков.
ИСТОЧНИК KP.RU