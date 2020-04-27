2020-04-27T11:58:34+03:00
Общество

На Ставрополье еще у 32 пациентов выявили коронавирус

В регионе зафиксирована седьмая смерть от инфекции
Ася АСРЯН
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В регионе зафиксирована седьмая смерть от коронавирусаВ регионе зафиксирована седьмая смерть от коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Печальную новость сообщил утром 27 апреля губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. В регионе зафиксирована седьмая смерть от инфекции. Также он рассказал, что за сутки диагноз «коронавирусная инфекция» подтвердился еще у 32 пациентов.

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Таким образом, всего в кран на данный момент зафиксировано 453 человека. За все время удалось выздороветь 73 людям в регионе. В тяжелом состоянии находятся – 21 пациент.

Напоминаем, что на Ставрополье продолжает действовать режим самоизоляции и спецпропусков. Губернатор подчеркнул, что случаи заболевания коронавирусом зафиксированы почти во всех территориях края.

Исключение составляют уже только Апанасенковский и Труновский районы.

Завтра, 28 апреля православные христиане отмечают Радоницу. Напоминаем, что на Ставрополье этот день объявлен выходным. «Лучше всего провести его дома», - написал Владимир Владимиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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