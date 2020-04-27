2020-04-27T09:45:30+03:00
Политика

Военным врачам из Чечни выдали бронированные машины для "золотого часа"

Техника поступила в подразделение
Антон ШАПОВАЛОВ
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В Чечне появились новые бронированные санитарные машины "Линза". Медицинский транспорт передали подразделению мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Новая техника выполняет главную боевую задачу медиков - "эффективно оказать помощь раненным и оперативно эвакуировать". Это называется правилом "золотого часа".

- В предстоящем летнем периоде обучения в ходе тактических занятий в полевых условиях на новой технике личный состав медицинских подразделений отработает порядок эвакуации условно раненых с поля боя, - сказано в сообщении.

Согласно техническому описанию, "Линза" собрана на базе КАМАЗ-Тайфун 4x4. Технику защитили броней по третьему классу, она выдерживает пули всех видов стрелкового оружия и взрыв до восьми килограмм в тротиловом эквиваленте под колесом.

Колеса тоже бронированные. С повреждением можно проехать еще 50 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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