Губернатор Ставрополья принял отставку министра здравоохранения края

27 Апр 2020 2020-04-27T10:01:35+03:00

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27 апреля стало известно, что глава Ставрополья принял отставку по собственной инициативе министра здравоохранения края Виктора Мажарова.

Очереди в онкодиспансер, COVID-19 у младенца и интервью с переболевшим: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Об этом Владимир Владимиров объявил во время заседания регионального координационного совета по противодействию распространению коронавируса.

Также стало известно, что исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на первого замминистра здравоохранения Ставрополья Юрия Литвинова.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что количество заболевших коронавирусом на Ставрополье достигло 453 человека. За все время удалось выздороветь 73 людям в регионе. В тяжелом состоянии находятся – 21 пациент. За последние сутки в регионе от коронавируса умер еще один пациент.

ИСТОЧНИК KP.RU